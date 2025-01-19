وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير يعلن إستقالته من الحكومة بسبب إتفاق وقف إطلاق النار في غزة

قيادي في حماس لرويترز: الحركة لم ترسل قائمة أسماء الرهائن بعد والتأخير فني فقط والقائمة ستسلم في أقرب وقت ممكن

قيادي في حماس لرويترز: الحركة لم ترسل قائمة أسماء الرهائن بعد والتأخير فني فقط والقائمة ستسلم في أقرب وقت ممكن

المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: البدء في نشر الآلاف من عناصر الشرطة وفق خطة حكومية لحفظ الأمن والنظام في القطاع