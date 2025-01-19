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o
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o
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o
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الدفاع المدني في غزة: ارتفاع عدد الشهداء إلى 19 والإصابات إلى 36 بالقصف الإسرائيليّ منذ بدء تنفيذ وقف إطلاق النار
آخر الأخبار
2025-01-19 | 04:45
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الدفاع المدني في غزة: ارتفاع عدد الشهداء إلى 19 والإصابات إلى 36 بالقصف الإسرائيليّ منذ بدء تنفيذ وقف إطلاق النار
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