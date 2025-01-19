ساعر: لا سلام ولا استقرار ولا أمن في المستقبل للإسرائيليين والفلسطينيين إذا بقيت حماس في السلطة

حماس: نؤكد مع دخول وقف إطلاق النار إلتزامنا بتنفيذ بنود الإتفاق الذي هو ثمرة صمود وصبر شعبنا العظيم

حماس: نؤكد مع دخول وقف إطلاق النار إلتزامنا بتنفيذ بنود الإتفاق الذي هو ثمرة صمود وصبر شعبنا العظيم

قبلان: الطموح بالحكومة أن تكون حكومة لكل لبنان بحيث تعمل بعيدًا عن الهوية الطائفية