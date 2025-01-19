قبلان: الطموح بالحكومة أن تكون حكومة لكل لبنان بحيث تعمل بعيدًا عن الهوية الطائفية

أصدر المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان بيانًا أكد فيه أنه "لأننا نريد لبنان بكل ما يعني من عيش مشترك وعائلة وطنية ومؤسسات حقوقية، فإن المطلوب حكومة قادرة على استعادة الثقة بين اللبنانيين، وهذا أكبر طموح الشعب اللبناني على الإطلاق، ويجب أن نخرج من عقدة الخوف والغبن والنزعة الطائفية ولعبة الغلبة والأنانية السياسية والمناطقية، واليوم الرئيس نواف سلام أمام فرصة تاريخية لتأكيد الثقة والمصالح الوطنية التي تضعنا بقلب مبادئ المواطنة بعيدًا عن السرطان الطائفي، والهدف الوطني ليس سهلًا".



وأشار إلى أن "الطموح بالحكومة أن تكون حكومة لكل لبنان بحيث تعمل بعيدًا عن الهوية الطائفية، وأكبر طموحنا أن تحل الدولة بدل الطائفة، والكفاءة بدل المحسوبية، وأن تثبت الدولة قدرتها على ضمان الأهداف الوطنية، وأن نعيش معًا بعيدًا عن نزعة غالب ومغلوب وقوي وضعيف ووطني ونصف وطني، ويجب أن نصل لمرحلة التمثيل المؤسساتي الذي لا فرق فيه بين مسيحي ومسلم، وإنما الخوف على لبنان من اللعبة الدولية وإصرار الخارج على تطويب لبنان كحصة بالصراع الدولي الإقليمي".



وتوجه للرئيس نواف سلام بالقول: "قد لا تتجاوز العقبات التاريخية الطائفية لهذا البلد لكنك تستطيع أن تكون أبًا وطنيًا لكل طوائف لبنان".

