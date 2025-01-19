حماس: نؤكد مع دخول وقف إطلاق النار إلتزامنا بتنفيذ بنود الإتفاق الذي هو ثمرة صمود وصبر شعبنا العظيم

وزير الخارجية الإسرائيلي يحذر من إستمرار عدم الإستقرار الإقليمي إذا بقيت حماس في السلطة في غزة

وزير الخارجية الإسرائيلي يحذر من إستمرار عدم الإستقرار الإقليمي إذا بقيت حماس في السلطة في غزة

ساعر: لا سلام ولا استقرار ولا أمن في المستقبل للإسرائيليين والفلسطينيين إذا بقيت حماس في السلطة