بيان لحماس: إسرائيل ستقدم قائمة بأسماء 90 معتقلاً فلسطينيًا بينهم نساء وأطفال سيفرج عنهم اليوم

الجيش: تفجير ذخائر غير منفجرة في بلدة الطيبة - بعلبك ما بين الساعة 13:00 والساعة 16:00

الجيش: تفجير ذخائر غير منفجرة في بلدة الطيبة - بعلبك ما بين الساعة 13:00 والساعة 16:00

وزارة الصحة في غزة: استشهاد 46913 فلسطينيًا على الأقل وإصابة 110750 في الحملة الإسرائيلية على غزة منذ 7 تشرين الأوّل 2023