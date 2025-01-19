ممثل حركة حماس في لبنان احمد عبد الهادي للـ LBCI: خلال الـ42 يوماً يجب الافراج عن 33 رهينة اسرائيلية مقابل الافراج عن أعداد كبيرة من اسرى ومعتقلين وهي محددة بحسب الاحكام السجنية ونوعية عمل الاسرى وغيرها

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