ممثل حركة حماس في لبنان احمد عبد الهادي للـ LBCI: المساعدات ستدخل من خلال مئات الشاحنات الى داخل القطاع بأكمله وهناك ايضا انسحابات من الاماكن المكتظة في المرحلة الاولى من الاتفاق وسيكون هناك انسحاب كامل عند نهاية الاتفاق

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