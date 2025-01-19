عبد الهادي للـ LBCI: من حرصنا على وقف العدوان وتسهيل الاتفاق كان هناك مرونة وهناك بند في الاتفاق ينص على وجوب أن لا يعيد الجيش الاسرائيلي اعتقال أسير بعد اطلاقه

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