عبد الهادي للـ LBCI: هناك عوامل عديدة ساهمت في التوصّل إلى هذا الاتفاق والعامل الاساسيّ هو صمود الشعب الفلسطينيّ وقناعة القيادات العسكرية الاسرائيلية بعدم وجود انتصارات عسكرية لها مهما طالت الحرب وثالثًا سياسة ترامب

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