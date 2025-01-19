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هيئة البث الإسرائيلية: من المفترض الإفراج عن 4 أسرى إسرائيليين جدد السبت المقبل ضمن المرحلة الأولى من الصفقة

آخر الأخبار
2025-01-19 | 12:01
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هيئة البث الإسرائيلية: من المفترض الإفراج عن 4 أسرى إسرائيليين جدد السبت المقبل ضمن المرحلة الأولى من الصفقة
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هيئة البث الإسرائيلية: من المفترض الإفراج عن 4 أسرى إسرائيليين جدد السبت المقبل ضمن المرحلة الأولى من الصفقة

 
 
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