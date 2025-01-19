اصابة جندي في الجيش اللبناني جراء إطلاق النار المستمر في المنطقة الحدودية بين لبنان وسوريا من جهة بلدة القصر

الجيش الإسرائيلي: صفارات الإنذار تدوي في مناطق قريبة من قطاع غزة

الجيش الإسرائيلي: صفارات الإنذار تدوي في مناطق قريبة من قطاع غزة

متحدث بإسم الجيش الإسرائيلي: إتفاق وقف إطلاق النار لن يدخل حيز التنفيذ ما دامت حماس لا تفي بإلتزاماتها وإسرائيل ستواصل الهجمات طالما لم تستجب حماس للمطالب