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o
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أ. ف. ب عن الرئاسة الفرنسية: مستقبل قطاع غزة يجب أن يندرج في سياق دولة فلسطينية مستقبلية
آخر الأخبار
2025-01-19 | 15:36
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أ. ف. ب عن الرئاسة الفرنسية: مستقبل قطاع غزة يجب أن يندرج في سياق دولة فلسطينية مستقبلية
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