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أ.ف.ب: البيتكوين تسجل اسعاراً قياسية جديدة بتخطيها 109 ألف دولار على عتبة ولاية ترامب الجديدة

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2025-01-20 | 02:42
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أ.ف.ب: البيتكوين تسجل اسعاراً قياسية جديدة بتخطيها 109 ألف دولار على عتبة ولاية ترامب الجديدة
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أ.ف.ب: البيتكوين تسجل اسعاراً قياسية جديدة بتخطيها 109 ألف دولار على عتبة ولاية ترامب الجديدة

 
 
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