رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون استقبل القائمة بالأعمال لدى سفارة لبنان في البرازيل السفيرة كارلا جزار

الوكالة الوطنية للإعلام: آليات الجيش الإسرائيلي تقدمت في ساعات الفجر الأولى من بني حيان في اتجاه وادي السلوقي وقامت بعملية تمشيط

الوكالة الوطنية للإعلام: آليات الجيش الإسرائيلي تقدمت في ساعات الفجر الأولى من بني حيان في اتجاه وادي السلوقي وقامت بعملية تمشيط

أ.ف.ب: البيتكوين تسجل اسعاراً قياسية جديدة بتخطيها 109 ألف دولار على عتبة ولاية ترامب الجديدة