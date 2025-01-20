الرئيس عون: علينا ان نكون يدا واحدة لاعادة بناء البلد التي هي ليست بصعبة اذا ما صفت النوايا

الوكالة الوطنية للإعلام: عناصر من الجيش الاسرائيلي اعتقلت ثلاثة مزارعين لبنانيين بين عين عرب والوزاني

الوكالة الوطنية للإعلام: عناصر من الجيش الاسرائيلي اعتقلت ثلاثة مزارعين لبنانيين بين عين عرب والوزاني

الرئيس الصيني في رسالة الى الرئيس عون: مستعدٌللعمل معكم سويا على تطوير علاقات الصداقة القائمة بين الصين ولبنان وتدعيم التعاون المتبادل المنفعة بينهما في كافة المجالات بما يخدم الشعبين بصورة افضل