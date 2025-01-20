الوكالة الوطنية للإعلام: عناصر من الجيش الاسرائيلي اعتقلت ثلاثة مزارعين لبنانيين بين عين عرب والوزاني

الجيش: سنقوم بتفجير قنبلة طيران من مخلفات العدوان الإسرائيلي في جرد الطيبة - بعلبك ما بين الساعة 12,00 والساعة 16.00

الجيش: سنقوم بتفجير قنبلة طيران من مخلفات العدوان الإسرائيلي في جرد الطيبة - بعلبك ما بين الساعة 12,00 والساعة 16.00

الرئيس عون: علينا ان نكون يدا واحدة لاعادة بناء البلد التي هي ليست بصعبة اذا ما صفت النوايا