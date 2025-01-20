ميقاتي من السراي: معاً واجهنا أزمات سياسية واسعة وتصدينا لأزمات مالية واجتماعية حادة متراكمة منذ سنوات ومعاً عملنا على معالجة هذه الصعوبات التي قاربت الكوارث ومعاً سنبقى في أي موقع كنا حرصين على كل حق

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