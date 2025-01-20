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ميقاتي: كان مريحا ومرحبا استكمال انطلاقة العهد بتكليف نواف سلام بتشكيل حكومة العهد الأولى وهو شخصية وطنية ودولية مرموقة

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2025-01-20 | 06:45
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ميقاتي: كان مريحا ومرحبا استكمال انطلاقة العهد بتكليف نواف سلام بتشكيل حكومة العهد الأولى وهو شخصية وطنية ودولية مرموقة
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ميقاتي: كان مريحا ومرحبا استكمال انطلاقة العهد بتكليف نواف سلام بتشكيل حكومة العهد الأولى وهو شخصية وطنية ودولية مرموقة

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

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