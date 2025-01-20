قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني يلتقيان مع المبعوث الأممي لسوريا غير بيدرسون

الجابري بعد لقائه بري: استعرضنا ما قدمه العراق من دعم إلى الشعب اللبنانيّ

الجابري بعد لقائه بري: استعرضنا ما قدمه العراق من دعم إلى الشعب اللبنانيّ

لابيد: يجب تنفيذ صفقة التبادل بالكامل والاستمرار فيها حتى يعود آخر مختطف إلى عائلته وهدفنا إعادة بناء الردع والاقتصاد الإسرائيلي وليس العودة للحرب على عكس موقف الحكومة