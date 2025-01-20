مارك ضو للـLBCI: الأفق للأحلام أصبح كبيرا والجهد الحقيقي هو في العمل والقوى الخلاقة لدى الشباب كبيرة وعلينا أن نبني مشهدا سياسيا جديدا والتقدم يأتي من شباب ينتظمون في مؤسسات جديدة وقانون الانتخاب هو الآلية الجديدة

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