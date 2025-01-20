الرئيس عون لنظيره الأميركي: وقفتم الى جانب لبنان وساعدتموه بعد الظروف الصعبة وكان لبلادكم الصديقة الدور البارز في الانتقال الى افق جديد من الأمان والطمأنينة

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