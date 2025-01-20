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o
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ترامب: حياتي خلّصت لسبب ولقد أنقذني الله لأعيد العظمة لأميركا من جديد
آخر الأخبار
2025-01-20 | 12:16
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ترامب: حياتي خلّصت لسبب ولقد أنقذني الله لأعيد العظمة لأميركا من جديد
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