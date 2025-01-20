ترامب: الدخول غير القانونيّ سيتوقف وسنعيد الملايين من الذي دخلوا بطريقة غير شرعية الى بلدهم وسأنهي ممارسة التوقيف والافلات وسنضبط الحدود الجنوبية لوقف اجتياح بلدنا

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