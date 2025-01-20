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ترامب: سأعلن العصابات المجرمة جماعات ارهابية وسأوجه قيادتي للقضاء عليها وسنكون أمة ثرية من جديد

آخر الأخبار
2025-01-20 | 12:24
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ترامب: سأعلن العصابات المجرمة جماعات ارهابية وسأوجه قيادتي للقضاء عليها وسنكون أمة ثرية من جديد
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ترامب: سأعلن العصابات المجرمة جماعات ارهابية وسأوجه قيادتي للقضاء عليها وسنكون أمة ثرية من جديد

 
 
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