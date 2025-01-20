ترامب: أقف أمامكم كدليل على أن لا شيء مستحيل أن يتحقق وفي أميركا المستحيل هو أفضل ما نقوم به ونحن عائلة وأمة واحدة تحت الله وأنا معكم وسأحارب وأفوز لأجلكم كما لم أفز من قبل

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