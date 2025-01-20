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الديوان الأميريّ القطريّ: أمير قطر تلقى اتصالًا من رئيس وزراء بريطانيا شكر فيه مساعي قطر وجهود الوساطة

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2025-01-20 | 13:18
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الديوان الأميريّ القطريّ: أمير قطر تلقى اتصالًا من رئيس وزراء بريطانيا شكر فيه مساعي قطر وجهود الوساطة
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الديوان الأميريّ القطريّ: أمير قطر تلقى اتصالًا من رئيس وزراء بريطانيا شكر فيه مساعي قطر وجهود الوساطة

 
 
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