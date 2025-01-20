رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون استقبل القائمة بالأعمال لدى سفارة لبنان في البرازيل السفيرة كارلا جزار

رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون استقبل القائمة بالأعمال لدى سفارة لبنان في البرازيل السفيرة كارلا جزار

أ.ف.ب: البيتكوين تسجل اسعاراً قياسية جديدة بتخطيها 109 ألف دولار على عتبة ولاية ترامب الجديدة