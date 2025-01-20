ميقاتي لـ"عشرين 30": لا حقد لدي على أحد وأنا طلبت من الكتل السنية أن تسمي نواف سلام والسعودي يهمه لبنان جدا مع التغييرات الاقليمية التي حصلت ويهمه استقرار وازدهار لبنان

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