ميقاتي لـ"عشرين 30": لا شيء يتقدم لدي على المصلحة العامة وفي السياسة اللبنانية يجب أن نأخذ بعين الاعتبار كل ما هو مطلوب ولكن ليس على حساب الدولة والمصلحة الوطنية

آخر الأخبار مشاهدات عالية شارك