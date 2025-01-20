ميقاتي لـ"عشرين 30": همي الوحيد كان أن تبقى الدولة سالمة وأن أسلمها ومشكلتي انني ضد البطولات على حساب الآخرين ولا احد في قاموسي يمكن أن يتقدم أو أن ينال من الدولة اللبنانية

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