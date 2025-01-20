ميقاتي لـ"عشرين 30": لا عراقيل أمام البيان الوزاري وأنا لا أقول اننا انتصرنا ولكن عندما نريد أن نحكم على الأمور يجب أن نحكم بحسب الوقت الذي نحن فيه

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