ميقاتي لـ"عشرين 30": تحاشيت التعاطي باتفاق وقف اطلاق النار لأنني كنت أريد وقف النار بأي ثمن وهدفي كان حماية الداخل اللبناني وهذا ما قمت به وحصل تواصل بيني وبين حزب الله تقريبا في أواخر الحرب

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