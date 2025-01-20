ميقاتي لـ"عشرين 30": لا أقبل أن يكون هناك سلاح غير سلاح الشرعية على الأراضي اللبنانية والأمر يجب أن يحصل تدريجيا ويجب أن يتم وقف اطلاق النار في الجنوب وانسحاب الجيش الاسرائيلي من كافة الأراضي هناك

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