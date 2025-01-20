ميقاتي لـ"عشرين 30": اتصل بي وزير خارجية سوريا وطلب مني أن يحصل اللقاء قبل يومين من الزيارة وفي اليوم التالي حصل الاضطراب على الحدود فتواصلت معه وأخبرته أن اللقاء يمكن أن يحصل بعد انتخاب الرئيس وبعد ساعة تواصل معي الشرع وشدد على تسوية الأمور

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