ميقاتي لـ"عشرين 30": قلت للوزراء في حكومتي "لن أقول وداعا بل الى اللقاء" وأتمنى للبنانيين أن تكون سنة 2025 جيدة وأن تحمل الخير وأن نخرج من الأزمات

آخر الأخبار مشاهدات عالية شارك