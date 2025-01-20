موقع والا الإسرائيلي نقلا عن مقابلة مع مبعوث إسرائيل في واشنطن: من المتوقع أن يلغي ترامب عقوبات فرضتها إدارة بايدن على مستوطنين إسرائيليين

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