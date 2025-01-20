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موقع والا الإسرائيلي نقلا عن مقابلة مع مبعوث إسرائيل في واشنطن: من المتوقع أن يرفع ترامب التجميد عن تزويد إسرائيل بقنابل زنة طن
آخر الأخبار
2025-01-20 | 16:15
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موقع والا الإسرائيلي نقلا عن مقابلة مع مبعوث إسرائيل في واشنطن: من المتوقع أن يرفع ترامب التجميد عن تزويد إسرائيل بقنابل زنة طن
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