موقع والا الإسرائيلي نقلا عن مقابلة مع مبعوث إسرائيل في واشنطن: من المتوقع أن يرفع ترامب التجميد عن تزويد إسرائيل بقنابل زنة طن

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