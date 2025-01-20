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11
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o
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o
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o
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18
o
متن
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أكسيوس عن السفير الإسرائيلي في واشنطن: فريق ترامب قام بدور رئيسي في مفاوضات غزة وكان مصمما على إتمام الصفقة وحصل منا على تنازلات لإتمامها وأعطانا أمورا وسيقدم المزيد
آخر الأخبار
2025-01-20 | 17:47
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أكسيوس عن السفير الإسرائيلي في واشنطن: فريق ترامب قام بدور رئيسي في مفاوضات غزة وكان مصمما على إتمام الصفقة وحصل منا على تنازلات لإتمامها وأعطانا أمورا وسيقدم المزيد
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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