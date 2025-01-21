احصاءات غرفة التحكم المروري: قتيل و١٦ جريحا في ٨ حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية

الوكالة الوطنية: الجيش الاسرائيلي نفذ عمليات نسف ضخمة في وادي السلوقي في اتجاه بلدة طلوسة قضاء مرجعيون

الوكالة الوطنية: الجيش الاسرائيلي نفذ عمليات نسف ضخمة في وادي السلوقي في اتجاه بلدة طلوسة قضاء مرجعيون

أكسيوس عن السفير الإسرائيلي في واشنطن: فريق ترامب قام بدور رئيسي في مفاوضات غزة وكان مصمما على إتمام الصفقة وحصل منا على تنازلات لإتمامها وأعطانا أمورا وسيقدم المزيد