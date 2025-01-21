الوكالة الوطنية: استهداف منزل عند أطراف بنت جبيل

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النائب غياث يزبك للـLBCI: حزب الله بدأ بتغيير مفرداته ونأمل في تسريع هذا الامر وقرأت بايجابية تحوله من منطق أنه خدع الى التعامل بمنطقية مع الوضع الناشئ