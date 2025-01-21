غياث يزبك للـLBCI: نعمل باتجاه تشكيلة من 24 وزيرا ولا يمكن ارضاء الجميع وهناك كتل كبرى يحب أن تأخذ حقها في التمثيل

غياث يزبك للـLBCI: الحكومة يجب أن تكون تكنو-سياسية حتى تكون عملية فالحكومة هي نتاج العمل السياسي الديمقراطي

غياث يزبك للـLBCI: الحكومة يجب أن تكون تكنو-سياسية حتى تكون عملية فالحكومة هي نتاج العمل السياسي الديمقراطي

النائب غياث يزبك للـLBCI: حزب الله بدأ بتغيير مفرداته ونأمل في تسريع هذا الامر وقرأت بايجابية تحوله من منطق أنه خدع الى التعامل بمنطقية مع الوضع الناشئ