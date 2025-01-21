غياث يزبك للـLBCI: الحكومة يجب أن تكون تكنو-سياسية حتى تكون عملية فالحكومة هي نتاج العمل السياسي الديمقراطي

"من أجمل اللحظات خلال مسيرتي"... مايكل بوبليه يشيد بالغناء مع وائل كفوري... والأخير يتفاعل بطريقة مميزة! (فيديو)

"من أجمل اللحظات خلال مسيرتي"... مايكل بوبليه يشيد بالغناء مع وائل كفوري... والأخير يتفاعل بطريقة مميزة! (فيديو)

غياث يزبك للـLBCI: نعمل باتجاه تشكيلة من 24 وزيرا ولا يمكن ارضاء الجميع وهناك كتل كبرى يحب أن تأخذ حقها في التمثيل