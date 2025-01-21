رويترز عن خدمة الطوارئ الإسبانية: مقتل شخص في انفجار بميناء برشلونة

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رئيس المجلس الإسلامي العلوي من بعبدا: انتخاب الرئيس جوزيف عون يبعث الأمل والتفاؤل في نفوسنا ونرى في انتخابه طاقة نور وخلاص للبنان ونثني على خطاب القسم ونرجو أن يكون برنامجا عمليا كما نثني على ما أورده نواف سلام في كلمته