رويترز: الجيش الإسرائيلي يقول إن قواته بدأت عملية في جنين بالضفة الغربية

الوكالة الوطنية: قوة مدرعة من الجيش اللبناني دخلت الى اطراف كفرحمام بالتنسيق مع"اليونيفيل"

الوكالة الوطنية: قوة مدرعة من الجيش اللبناني دخلت الى اطراف كفرحمام بالتنسيق مع"اليونيفيل"

رئيس هيئة شؤون الاسرى والمحررين قدورة فارس: قسم كبير من اسرى المؤبدات الذين سيفرج عنهم السبت سيتم نفيهم الى مصر بعد ان رفضت الدول التي طرحت اسماؤها لاستقبالهم ومن هناك يتم بحث سفرهم