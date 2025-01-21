الرئيس عون امام وزيرة الدفاع الاسبانية: لقيت تجاوبا من المجتمع الدولي الذي يفترض ان يضغط لارغام اسرائيل على الانسحاب من الاراضي التي تحتلها في الجنوب ضمن المهلة المحددة لذلك

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الرئيس جوزاف عون تلقى مساء أمس اتصالا هاتفيا من الرئيس المكلف نواف سلام الذي وضعه في أجواء عملية التأليف مؤكدا له أن التفاوض ما زال مستمرا مع مختلف القوى السياسية