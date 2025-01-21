الرئيس جوزاف عون تلقى مساء أمس اتصالا هاتفيا من الرئيس المكلف نواف سلام الذي وضعه في أجواء عملية التأليف مؤكدا له أن التفاوض ما زال مستمرا مع مختلف القوى السياسية

الرئيس عون امام وزيرة الدفاع الاسبانية: لقيت تجاوبا من المجتمع الدولي الذي يفترض ان يضغط لارغام اسرائيل على الانسحاب من الاراضي التي تحتلها في الجنوب ضمن المهلة المحددة لذلك

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