رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هليفي يعلن إستقالته في 6 آذار

أكسيوس عن السفير الإسرائيلي في واشنطن: فريق ترامب قام بدور رئيسي في مفاوضات غزة وكان مصمما على إتمام الصفقة وحصل منا على تنازلات لإتمامها وأعطانا أمورا وسيقدم المزيد

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