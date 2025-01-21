سلام بعد زيارته عون: تأليف الحكومة يسير بخطى ثابتة ونعمل على عدم تأخير ذلك وكل ما يُقال عن هذا السياق يقع في باب الاشاعات

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