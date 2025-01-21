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o
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الوكالة الوطنية: الجيش الاسرائيليّ نفذ تفجيرًا كبيرًا غرب ميس الجبل
آخر الأخبار
2025-01-21 | 12:32
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الوكالة الوطنية: الجيش الاسرائيليّ نفذ تفجيرًا كبيرًا غرب ميس الجبل
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